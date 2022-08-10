Сутормин: «Не так важно, как будет играть ЦСКА»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ, в котором петербуржцы примут на своём поле одного из лидеров текущего розыгрыша РПЛ ЦСКА.

Сутормин считает, что в этой встрече «Зениту» необходимо отталкиваться от собственной игры.

«Тот футбол, который мы покажем, принесёт нам результат. Не так важно, как будет играть ЦСКА. Важно, как будет играть «Зенит», — заявил Сутормин.

Напомним, после четырёх туров «армейцы» лидируют в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 10 набранных очков. «Зенит» же отстаёт от команды Владимира Федотова на два балла.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится 13 августа. Начало — в 17:00 по московскому времени.