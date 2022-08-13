Победный гол дебютанта и два спорных судейских вердикта в пользу «Зенита»: Питерцы скандально нанесли первое поражение ЦСКА Федотова

Первое Дерби двух столиц в текущем розыгрыше чемпионата России (исключая из поля зрения Суперкубок) состоялось в выражении «Зенит» против ЦСКА.

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1:1. Гол Федора Чалова с пенальти (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Опасный момент у ворот гостей (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Хозяева едва не открывают счет в матче (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Акинфеев парирует удар Малкома со стандарта (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:0. Гол Филипе Малкома (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Штрафной удар в исполнении Дугласа (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 2:1. Гол Густаво Мантуана (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Фтбол Незасчитанный гол гостей (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Просмотр ВАР на предмет назначения пенальти (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

Видеть «Зенит» на четвёртом месте таблицы РПЛ непривычно, однако после четырёх туров нынешнего чемпионата получилось именно так. У питерцев были две победы и две ничьи, причём к тому времени они ещё не встречались с большими клубами, если не учитывать хандрящий «Локомотив».

А вот в пятом туре «Зениту» довелось принимать лидера пелотона – ЦСКА. Интересно, что «армейцы» имели абсолютно идентичные показатели со «Спартаком», но располагались в официальной таблице выше, опережая «красно-белых» по алфавиту – в этом буквоедском плане ПФК ЦСКА превосходит «Спартак».

Насчёт «армейцев» были сомнения, насколько успешно они стартуют в сезоне под руководством Владимира Федотова. Поражения в товарищеских матчах вроде как не сулили хороших перспектив, однако уже непосредственно в чемпионате России дела у «красно-синих» пошли вполне себе нормально. Только ничья с «Нижним Новгородом» портила им впечатление от трёх побед.

В самом дебюте отчётного матча зенитовцы были несколько расхлябаны, Сутормин терял мяч в центре поля и накликал контратаку, но картинка быстро поменялась и устаканилась. «Зенит» прочно взял игру под свой контроль и принялся методично давить на чужую оборону. В начале пятой минуты Ловрен откликнулся на подачу из глубины со штрафного, скинул головой, а Малком проскочил на левой штанге мимо мяча.

Вскоре был мини-прорыв Бакаева, внедрившего мяч низом во внешнюю часть сетки. Также хозяева сделали заброс на Малкома, который в острой ситуации лишь неопасно киксанул по мячу, что заставило Семака схватиться за голову. На семнадцатой минуте питерцы презентовали домашнюю заготовку на розыгрыше корнера. Дуглас Сантос слева выкатил на Бакаева, чей удар заблокировал Дивеев на линии вратарской.

Далее что было? Набабкин напортачил сзади возле лицевой линии и едва не привёз гол. Не удержавшись на ногах, опытный «армейский» защитник уступил мяч Бакаеву. Тот отдал недлинно Сергееву, последовал удар в ближний угол, и Акинфеев вытащил. Как и ранее, гости тяготели к своим воротам и довольствовались отмахиваниями от соперника, не особенно-то рассчитывая на контратаки.

Акинфеев в первом тайме отразил ещё средней опасности удары Мостового, Малкома и Сергеева. Это были ситуации, когда вратарь должен был срабатывать чётко, что Игорь и делал. Однако до перерыва с нулём в графе пропущенных «армейцы» недотянули. Мостовой около линии штрафной катнул поперёк Малкому, и звёздный бразилец подбросил мяч с подкруткой и с отскоком от газона в правый угол (1:0). Кажется, Акинфеев мог достать, но явной вратарской ошибкой это назвать нельзя.

Выйдя на второй тайм, «красно-синие» стали более взыскательными в атаке. Федотов выпустил на замену Карраскаля, который на неделе испытывал мышечные проблемы. В сутолоке из чужой штрафной пытался пробить Зайнутдинов, но там всё было наглухо заблокировано. В противоположные ворота не попал Дуглас Сантос со штрафного. На 59-й минуте Мойзес отдал в штрафной на Чалова, которого сзади приземлил Родригао. Сам пострадавший с пенальти налегке катнул мяч в левый угол, Кержаков совсем не угадал (1:1).

После этого игра шла какое-то время в спокойном ключе. «Зенит» утратил способность генерировать остроту, а гости благодаря заменам освежились и стали убегать вперёд весьма опасно. На 80-й минуте Карраскаль здорово убежал на рандеву с Кержаковым и пробил во вратаря, а на отскоке отпасовал Ермакову, загнавшему мяч в левый угол. 1:2? Нет, офсайд. Лайнсмен сразу поднял флажок, и Кукуян позже сохранил такой вердикт, послушав видеоассисентов. Возможно, было зафиксировано «вне игры» у Карраскаля, которое спорное из-за отсутствия офсайдных линий и чёткого повтора. Второй вариант – фиксация офсайда у Мойзеса, который был в офсайде во время удара Ермакова, но никоим образом не закрывал обзор Кержакову. В любом случае споров на этот счёт будет много.

В то же время замена Семака, как ни крути, оказалась удачней. Очередной бразилец Густаво Мантуан дебютировал за питерскую команду и менее чем за десять минут отметился своим первым голом в российском футболе. Дальним ударом от загнал мяч в левый угол, Акинфеев не дотянулся (2:1). «Армейцы» атаковали больше, стремясь спасти матч, но тот же Мантуан вполне мог оформить дубль – его удар был заблокирован уже в пределах штрафной площади. Впрочем, в концовке гости чуть не добились второго пенальти. Родригао, выбивая мяч, попал в своей штрафной и по этому самому мячу, и по ноге Дивеева. Кукуян, послушав ВАР-ассистентов, принял решение одиннадцатиметровый не ставить.

Таким образом, «Зенит» победил достаточно скандальным образом и вышел на первое место, несмотря на отсутствие травмированного Клаудиньо, а ЦСКА потерпел первое официальное поражение под руководством Владимира Федотова. Шанс сместить питерцев с пьедестала получит в воскресенье «Спартак», который будет принимать одну из самых «любимых» своих команд под названием «Сочи».

Кирилл Иванцов