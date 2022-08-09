Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кучаев назвал лидера в составе ЦСКА

09 Августа 2022 • 19:04 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
1.55 4.50 5.50
13.08 17:00

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев ответил на вопрос о том, кто на данный момент является лидером «армейцев».

«Кого можно назвать лидером ЦСКА? У Карраскаля очень сильные данные», — заявил Кучаев Sport 24.

При этом футболист отметил, что нельзя рассчитывать только на одного игрока, чтобы команда не развалилась, если он решит покинуть клуб.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав одинаковое количество очков с московским «Спартаком» (по 10) после четырех туров.

В предстоящем матче «армейцы» встретятся с «Зенитом», игра пройдет 13 августа, начало — в 17:00 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Константин Кучаев Хорхе Карраскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Августа
20:00 · Россия. Премьер-лига
Плющенко высказался о своей травме за «БроукБойз»
19:23 · Россия. Премьер-лига
Смородская заявила, что никогда не верила в тренерские способности Юрана
19:18 · Россия. Премьер-лига
​Выборы президента и не только: Опубликована повестка ближайшего собрания РПЛ
19:04 · Россия. Премьер-лига
Кучаев назвал лидера в составе ЦСКА
18:55 · Россия. Премьер-лига
Кучаев: «Уход Эджуке? Было очень неприятно»
18:48 · Россия. Премьер-лига
​Агент рассказал о состоянии Клаудиньо после травмы
18:44 · Россия. Премьер-лига
Фукс: Здоровье? Всё отлично
18:34 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Торпедо» Енин: Нужно выходить и выдавать максимум в каждом матче
18:32 · Россия. Премьер-лига
​«Бред сумасшедшего»: Тренер «Сочи» высказался о Fan ID
18:22 · Россия. Премьер-лига
Соса не перейдет в московский ЦСКА
18:21 · Россия. Премьер-лига
Фукс вместе с командой готовится к матчу с «Зенитом»
18:10 · Россия. Премьер-лига
Уткин прокомментировал возможное назначение Гогниева на пост наставника «Урала»
18:07 · Россия. Премьер-лига
Матвея Сафонова признали лучшим игроком «Краснодара» в июле
17:57 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев — о совмещении постов Писаревым: «Я нормально к этому отношусь»
17:42 · Россия. Премьер-лига
Салихова: Мозес — украшение РПЛ
Все новости
Рекомендуем