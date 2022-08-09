Кучаев назвал лидера в составе ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев ответил на вопрос о том, кто на данный момент является лидером «армейцев».

«Кого можно назвать лидером ЦСКА? У Карраскаля очень сильные данные», — заявил Кучаев Sport 24.

При этом футболист отметил, что нельзя рассчитывать только на одного игрока, чтобы команда не развалилась, если он решит покинуть клуб.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав одинаковое количество очков с московским «Спартаком» (по 10) после четырех туров.

В предстоящем матче «армейцы» встретятся с «Зенитом», игра пройдет 13 августа, начало — в 17:00 по мск.