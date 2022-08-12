Защитник «Зенита» уверен в том, что у Владимира Федотова в ЦСКА всё получится

Защитник питерского «Зенита» Алексей Сутормин в предстоящие выходные встретится со своим бывшим тренером - Владимиром Федотовым, который сейчас тренирует ЦСКА. Ранее они работали вместе в «Оренбурге», после чего Сутормин перебрался в «Зенит» и трижды стал чемпионом России, а Федотов возглавил «Сочи» и в прошлом сезоне привел клуб к серебру, после чего ушел в ЦСКА.

Сутормин уверен в том, что и на новом рабочем месте у Федотова все получится.

- Я очень хорошо знаю тренерские и человеческие качества Владимира Валентиновича. При нем дебютировал в РПЛ, закрепился там, получил предложение от «Зенита». Поэтому верю, что у него все получится. ЦСКА показывает хороший футбол, - цитирует футболиста «Известия».