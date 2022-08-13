Агент Мантуана сравнил игрока с Малкомом и Клаудиньо

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, оценил уровень своего клиента.

«Гол — просто пушка! Мантуан — футболист того же уровня, что и Малком с Клаудиньо. Он готов остаться в «Зените» на годы», — цитирует Гарсию «РБ Спорт».

Мантуан дебютировал за «Зенит» в матче пятого тура Российской премьер-лиги против ЦСКА, выйдя на замену, он отметился забитым мячом дальним ударом из-за пределов штрафной площади. Встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 2:1. Отметим, что «сине-бело-голубые» возглавили турнирную таблицу, набрав 11 очков.