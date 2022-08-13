​«Зенит» вышел на первое место в таблице РПЛ

В центральном матче пятого тура чемпионата России «Зенит» на своём поле обыграл ЦСКА со счётом 2:1. За счёт набора трёх зачётных баллов команда Сергея Семака вырвалась в лидеры РПЛ. «Сине-бело-голубые» в пяти матчах набрали 11 очков.

В воскресенье обойти «Зенит» может одна из двух команд. Речь идёт о «Спартаке», у которого на текущий момент 10 очков в кармане, и «Сочи», имеющего 9 очков в активе. Москвичи и сочинцы, что интересно, пересекутся в очном матче на «Открытие Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени.

Стоит сказать, что «Зенит» выиграл четыре последних чемпионата России.