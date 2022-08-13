Бубнов сделал прогноз на матч «Зенит» - ЦСКА

Бывший защитник столичного «Спартака» и сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о центральном поединке пятого тура Премьер-лиги между «Зенитом» и ЦСКА.

«Зенит» обязан выигрывать, иначе старт сезона можно будет считать провальным. Дома петербуржцы всегда хороши. У них достаточно ресурсов. 3:1», - приводит слова аналитика Sportbox.

Матч состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Перед этой встречей «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, а «армейцы» идут на первой строчке.