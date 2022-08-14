Фигуристка Константинова - о победе «Зенита»: «Доминируй, унижай»

Фигуристка Станислава Константинова посетила вчерашний поединок пятого тура чемпионата России, в котором петербургский «Зенит» на домашнем стадионе «Газпром Арена» принимал ЦСКА. Спортсменка опубликовала в социальных сетях фотографию с трибун.

«Давай-давай! Доминируй, унижай! Вперед, «Зенит», - подписала снимок Константинова.

Напомним, что матч завершился победой «сине-бело-голубых» со счетом 2:1. За хозяев голами отметились бразильцы Малком и Мантуан. В составе гостей пенальти реализовал Фёдор Чалов.

Благодаря этой победе «Зенит» захватил лидерство в таблице Премьер-лиги, сместив ЦСКА на вторую строчку.