Малком: «В предыдущих матчах тоже пытался бить первым касанием»

Лучший футболист матча «Зенит» - ЦСКА (2:1) Малком Филипе поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Это то, над чем я много работаю на тренировках и в предыдущих матчах тоже пытался бить первым касанием, но не всегда удачно располагались ноги, опору не мог найти, в общем, не залетали в ворота мои удары. Но сегодня всё сошлось, я счастлив. Мостовой меня увидел, классно покатил, я пробил, мяч залетел в угол, я счастлив, повторюсь. Спасибо большое партнерам за то, что мы так сегодня играли и победили, продолжу в том же духе.