ЭСК РФС подтвердил решения судьи Павла Кукуяна в матче «Зенита» с ЦСКА

Мы уже сообщали об обращении ЦСКА в экспертно-судейский комитет для обсуждения действий арбитра Павла Кукуяна в главном матче пятого тура российской Премьер-лиги, в котором питерский «Зенит» переиграл счетом 2:1.

Эпизоды, вызвавшие протест армейцев, касались незасчитанного гола на 80-й минуте матча, а также неназначенного пенальти на 90-й минуте матча. Эксперты ЭСК РФС, однако, согласились с тем, что Кукуян действовал правильно - в каждом из обозначенных эпизодов, сообщает «Спорт-экспресс».

Напомним, что для ЦСКА это поражение стало первым в сезоне, и команда Владимира Федотова оказалась позади «Зенита» в турнирной таблице российского чемпионата.