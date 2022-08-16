Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЭСК РФС подтвердил решения судьи Павла Кукуяна в матче «Зенита» с ЦСКА

 
16 Августа 2022 • 20:05 Комментировать
Зенит
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Мы уже сообщали об обращении ЦСКА в экспертно-судейский комитет для обсуждения действий арбитра Павла Кукуяна в главном матче пятого тура российской Премьер-лиги, в котором питерский «Зенит» переиграл счетом 2:1.

Эпизоды, вызвавшие протест армейцев, касались незасчитанного гола на 80-й минуте матча, а также неназначенного пенальти на 90-й минуте матча. Эксперты ЭСК РФС, однако, согласились с тем, что Кукуян действовал правильно - в каждом из обозначенных эпизодов, сообщает «Спорт-экспресс».

Напомним, что для ЦСКА это поражение стало первым в сезоне, и команда Владимира Федотова оказалась позади «Зенита» в турнирной таблице российского чемпионата.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Павел Кукуян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Августа
20:35 · Кубок России
«Амкал» забил первый гол в профессиональном футболе - видео видео
20:27 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» не намерен бороться за Дзюбу
20:05 · Россия. Премьер-лига
ЭСК РФС подтвердил решения судьи Павла Кукуяна в матче «Зенита» с ЦСКА
19:25 · Россия. Премьер-лига
Овечкин выйдет на поле перед дерби «Динамо» - «Спартак»
19:20 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Локомотива» уверен, что закрытие команды на базе встряхнёт её
19:15 · Кубок России
​Вратаря «Амкала» забыли включить в заявку на матч Кубка России
19:11 · Россия. Премьер-лига
Сёмин положительно оценил избрание Алаева
18:44 · Кубок России
​Вратарь «Амкала» съел хот-дот на поле перед матчем Кубка России
18:33 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба в начале лета предлагал себя клубу из Москвы
18:24 · Россия. Премьер-лига
Кечинов рассказал, как Абаскаль изменил игру «Спартака»
18:03 · Россия. Премьер-лига
​Агент Монтеса высказался о ходе переговоров с «Динамо» эксклюзив
18:01 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Чистяков будет ждать шанса в «Зените»
17:53 · Россия. Премьер-лига
​Семак прокомментировал лидерство «Спартака» в РПЛ
17:44 · Россия. Премьер-лига
​Газизов ответил на вопрос о возможном приглашении Урунова в «Уфу»
17:44 · Россия. Премьер-лига
Колосков перечислил проблемы РПЛ, которые предстоит решить Алаеву
Все новости
Рекомендуем