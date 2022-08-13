​Мойзес – в составе ЦСКА на битву с «Зенитом»

В центральном матче пятого тура чемпионата России отношения на футбольном поле выяснят «Зенит» и ЦСКА. Рулевой московских «армейцев» Владимир Федотов при определении состава сделал выбор в пользу следующих одиннадцати исполнителей:

Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Мойзес, Кучаев, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Гайич, Мендес, Чалов.

Отметим, что Мойзес, летний новичок команды, впервые попал в основной состав ЦСКА.

Игра между «Зенитом» и ЦСКА начнётся в 17:00 по московскому времени. Следить за происходящим на поле «Газпром Арены» во всех красках можно будет на портале LiveResult, где пройдёт текстовая трансляция.

После четырёх туров «Зенит» имеет в своём кармане восемь очков, а ЦСКА – десять.