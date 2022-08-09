​Агент рассказал о состоянии Клаудиньо после травмы

В субботней игре чемпионата России против «Ахмата» травму получил полузащитник «Зенита» Клаудиньо. По итогам обследования выяснилось, что бразилец пропустит примерно четыре-пять недель.

О состоянии своего клиента рассказал агент Фернандо Гарсия.

«Клаудиньо хорошо себя чувствует. Он восстанавливается, процесс идет. Как? Это лучше уточнить у медицинского штаба «Зенита». Пока нет информации, когда он сможет вернуться на поле, давайте не торопить события», - высказался агент, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним ,что «Зенит» не смог обыграть «Ахмат» на выезде – матч завершился вничью со счётом 0:0.

После четырёх туров «Зенит» имеет в своём активе восемь очков. Следующим соперником команды Сергея Семака будет ЦСКА. Игра пройдёт в субботу, 13 августа.