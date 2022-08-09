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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент рассказал о состоянии Клаудиньо после травмы

09 Августа 2022 • 18:48 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
1.55 4.50 5.50
13.08 17:00

В субботней игре чемпионата России против «Ахмата» травму получил полузащитник «Зенита» Клаудиньо. По итогам обследования выяснилось, что бразилец пропустит примерно четыре-пять недель.

О состоянии своего клиента рассказал агент Фернандо Гарсия.

«Клаудиньо хорошо себя чувствует. Он восстанавливается, процесс идет. Как? Это лучше уточнить у медицинского штаба «Зенита». Пока нет информации, когда он сможет вернуться на поле, давайте не торопить события», - высказался агент, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним ,что «Зенит» не смог обыграть «Ахмат» на выезде – матч завершился вничью со счётом 0:0.

После четырёх туров «Зенит» имеет в своём активе восемь очков. Следующим соперником команды Сергея Семака будет ЦСКА. Игра пройдёт в субботу, 13 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо
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ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
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