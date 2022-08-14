Ловрен послал Мостового в ответ на благодарность за хорошие пасы

В субботу «Зенит» в родных стенах переиграл ЦСКА со счётом 2:1. После игры защитник питерской команды Деян Ловрен сделал публикацию в социальных сетях, в которой отметил важность победы над «армейцами».

Комментарий к публикации оставил атакующий хавбек «Зенита» Андрей Мостовой.

«Спасибо за хорошие пасы», - написал Мостовой, добавив несколько смайлов.

Ловрен в ответ буквально послал своего одноклубника. Он написал несколько русских слов английскими буквами.

«Иди на *** [мужской половой орган], ***** [блин]», - написал Ловрен.

Следующий матч чемпионата России «Зенит» проведёт 21 августа против «Торпедо».