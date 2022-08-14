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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловрен послал Мостового в ответ на благодарность за хорошие пасы

14 Августа 2022 • 14:10 Комментировать (1)
Зенит
2:1
ЦСКА Москва
окончен

В субботу «Зенит» в родных стенах переиграл ЦСКА со счётом 2:1. После игры защитник питерской команды Деян Ловрен сделал публикацию в социальных сетях, в которой отметил важность победы над «армейцами».

Комментарий к публикации оставил атакующий хавбек «Зенита» Андрей Мостовой.

«Спасибо за хорошие пасы», - написал Мостовой, добавив несколько смайлов.

Ловрен в ответ буквально послал своего одноклубника. Он написал несколько русских слов английскими буквами.

«Иди на *** [мужской половой орган], *****  [блин]», - написал Ловрен.

Следующий матч чемпионата России «Зенит» проведёт 21 августа против «Торпедо».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Деян Ловрен Андрей Мостовой
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