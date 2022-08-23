Карраскаль высказался о конкуренции с «Зенитом»

Атакующий полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль поделился мнением о конкуренции с петербургским «Зенитом» в борьбе за чемпионский титул в Российской премьер-лиге.

«У нас нет проблем с «Зенитом». Футбол - это 11 игроков против 11. У всех есть желание выйти и выиграть матч», - приводятся слова легионера на страницах «Спорт-экспресса».

Напомним, что команды встречались 13 августа в чемпионате России. Тогда «армейцы» потерпели поражение со счетом 1:2.

После шести туров Премьер-лиги ЦСКА набрал 13 очков и занимает третье место в турнирной таблице. В свою очередь петербургский коллектив с 14 баллами располагается на первой строчке.