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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карраскаль - об игре с «Зенитом»: «Мне было больно и тяжело»

14 Августа 2022 • 10:34 Комментировать
Зенит
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Атакующий полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль поведал о травме, которую получил перед поединком против петербургского «Зенита» (1:2) в пятом туре Премьер-лиги. Во вчерашней встрече он вышел на замену.

«У меня была травма бедра. Мне было больно и тяжело находиться на поле. Но я все сделал, чтобы помочь команде победить. Хочу быть лучшим на 100%», - приводятся слова легионера на страницах «Чемпионата».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 24-летний колумбийский полузащитник провел пять поединков, записав на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.

В следующем туре подопечные Владимира Федотова примут грозненский «Ахмат».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хорхе Карраскаль
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