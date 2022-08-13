Семшов: ЦСКА может потрепать нервы «Зениту»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов оценил шансы ЦСКА в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Если ЦСКА не будет терять очки, как в Нижнем Новгороде, то «армейцы» могут потрепать нервы «Зениту», — заявил Семшов «РБ Спорту».

Эксперт считает, что та команда, которая хочет бороться за первое место с «Зенитом», должна на протяжении всей дистанции демонстрировать стабильность, у «Зенита» есть внутренние резервы, но легко им точно не будет.

Санкт-петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 11 очков после пяти матчей. На второй строчке расположился «Спартак», у которого 10 очков и игра в запасе, ЦСКА замыкает тройку с 10 баллами, уступая «красно-белым» по дополнительным показателям.