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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Мантуан назвал трёх лучших игроков «Зенита» среди россиян

13 Августа 2022 • 13:52 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
1.57 4.50 5.30
Через 1 ч. 55 мин.

Летний новичок «Зенита» Густаво Мантуан поделился своими первыми впечатлениями о лучших игроках команды с российским паспортом.

Мантуан выделил трёх футболистов – Андрея Мостового, Далера Кузяева и Зелимхана Бакаева.

«Мостовой. Он с «Крыльями» очень круто сыграл. Ещё Кузяев. Жаль, что он получил травму. Но пока был на поле, очень запомнился. Ну и Бака. Эти три парня», - высказался Мантуан для sport24, отвечая на вопрос о самых крутых российских игроках.

В субботу «Зенит» в рамках пятого тура чемпионата России будет принимать ЦСКА. Игра на «Газпром Арене» стартует в 17:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Далер Кузяев Зелимхан Бакаев Андрей Мостовой Густаво Мантуан
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13.08  15:00 Локомотив Москва ... Крылья Советов 2.45 3.55 2.80
13.08  17:00 Зенит ... ЦСКА Москва 1.57 4.50 5.30
13.08  20:00 Динамо Москва ... Краснодар
14.08  15:00 Химки ... Ахмат
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