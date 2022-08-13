​Мантуан назвал трёх лучших игроков «Зенита» среди россиян

Летний новичок «Зенита» Густаво Мантуан поделился своими первыми впечатлениями о лучших игроках команды с российским паспортом.

Мантуан выделил трёх футболистов – Андрея Мостового, Далера Кузяева и Зелимхана Бакаева.

«Мостовой. Он с «Крыльями» очень круто сыграл. Ещё Кузяев. Жаль, что он получил травму. Но пока был на поле, очень запомнился. Ну и Бака. Эти три парня», - высказался Мантуан для sport24, отвечая на вопрос о самых крутых российских игроках.

В субботу «Зенит» в рамках пятого тура чемпионата России будет принимать ЦСКА. Игра на «Газпром Арене» стартует в 17:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.