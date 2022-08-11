Уткин рассказал рецепт победы над «Зенитом»

Делясь ожиданиями от матча «Зенит» - ЦСКА, который пройдёт 13 августа, известный журналист Василий Уткин рассказал о рецепте победы над чемпионом России последних лет. По мнению Уткина, дело не в том, что «Зенит» просто не надо бояться, как об этом недавно сказал Константин Кучаев.

«Наверное, дело здесь совершенно не в страхе. Из противоречивых результатов «Зенита» можно сделать другой вывод. Безусловно, «Зенит» не нужно бояться. Но нужно готовиться играть конкретно против этого соперника и тщательно распределять свои силы. И если ты понимаешь, что иного способа, кроме как припарковать автобус или какую-то более крупногабаритную технику у своих ворот, нет, то нужно этой возможностью пользоваться. Вот и всё», - сказал Уткин в новом выпуске программы «Футбольный клуб» на своём канале в YouTube.