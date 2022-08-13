Семшов: Не думаю, что Мантуан вытеснил Бакаева

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов ответил на вопрос о том, выиграл ли полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан конкуренцию у Зелимхана Бакаева.

«Не думаю. Да, Георгий Черданцев сказал, что Зелимхан с Мостовым проявили себя не так ярко, но я считаю это не так. Они пытались создавать моменты. Мантуан кроме забитого мяча не выделялся», — заявил Семшов «РБ Спорту».

Бразильский новичок «Зенита» Мантуан дебютировал в матче пятого тура РПЛ против ЦСКА (2:1). Он вышел на замену на 76-й минуте матча, а спустя девять минут смог забить первый мяч за «сине-бело-голубых», принеся победу своей команде.