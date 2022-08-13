Мостовой назвал фаворита в матче «Зенит» - ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает «Зенит» фаворитом в предстоящем матче пятого тура РПЛ с ЦСКА.

«Думаю, что «Зенит» — фаворит, но по-любому ЦСКА создаст проблемы «Зениту», — заявил Мостовой «Чемпионату».

Эксперт отметил, что ЦСКА может отнять очки у «сине-бело-голубых» в том случае, если случится удаление или какая-та непредвиденная ошибка, но «Зенит» все равно сильнее.

Центральный матч пятого тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и ЦСКА состоится сегодня, 13 августа, начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией вы можете следить на портале LiveResult.Ru.