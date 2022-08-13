Алдонин оценил уровень нападающего «Зенита» Кассьерры

Экс-полузащитник столичного ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о нападающем петербургского «Зенита» Матео Кассьерре. Напомним, что «армейцам» предстоит встреча с «сине-бело-голубыми» в рамках пятого тура чемпионата России.

«Для нашего чемпионата это топ-форвард. Очень хорошее приобретение для «Зенита». Петербуржцы качественно сработали этим летом», - передает слова Алдонина издание «Известия».

В прошлом сезоне Матео отметился 14 забитыми мячами в 23 матчах чемпионата России. «Зенит» приобрел его у «Сочи» за 4,5 миллиона евро.

Матч «Зенит» - ЦСКА пройдет сегодня, 13 августа, начало – 17:00 по московскому времени.