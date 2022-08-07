Фукс рассказал, когда начнёт тренироваться в общей группе ЦСКА

Бруно Фукс близок к возвращению на футбольное поле. Бразильский защитник ЦСКА с понедельника возобновляет занятия в общей группе команды. Об этом сам Фукс рассказал ТАСС. Футболист допускает, что он сможет сыграть против «Зенита».

ЦСКА после четырёх туров располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги России вместе со «Спартаком». Московские команды набрали по 10 очков.

Матч чемпионата России между «Зенитом» и ЦСКА пройдёт в Санкт-Петербурге в субботу, 13 августа. Стартовый свисток футболисты и зрители на «Газпром Арене» услышат в 17:00 по московскому времени.