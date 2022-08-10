Семак: «Было бы гораздо проще, если бы лимита на легионеров не было вообще»

«Конечно, было бы гораздо проще, если бы лимита на легионеров не было вообще, но правила есть правила, и пока они не создают нам проблем», – заявил Семак на пресс-конференции.
Напомним, что после четырёх туров нового сезона Российской премьер-лиги «Зенит» идёт на шестом месте в турнирной таблице с 8 очками. В последней игре чемпионата «сине-бело-голубые» разошлись миром с грозненским «Ахматом».
В следующем туре РПЛ команда Семака встретится против московского ЦСКА, который пока лидирует в турнирной таблице.