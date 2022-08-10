Семак: «Было бы гораздо проще, если бы лимита на легионеров не было вообще»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак пожаловался на лимит на легионеров. Специалист считает, что его команде было бы проще, если бы этого ограничения не было вообще.

«Конечно, было бы гораздо проще, если бы лимита на легионеров не было вообще, но правила есть правила, и пока они не создают нам проблем», – заявил Семак на пресс-конференции.

Напомним, что после четырёх туров нового сезона Российской премьер-лиги «Зенит» идёт на шестом месте в турнирной таблице с 8 очками. В последней игре чемпионата «сине-бело-голубые» разошлись миром с грозненским «Ахматом».

В следующем туре РПЛ команда Семака встретится против московского ЦСКА, который пока лидирует в турнирной таблице.