Защитник Хоакин Соса, который был близок к тому, чтобы стать игроком ЦСКА, в воскресенье должен прибыть в расположение «Болоньи». Об этом рассказал спортивный директор «Насьоналя» Себастьян Тарамаско в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

«Действительно, между клубами уже всё согласовано, Хоакин отправляется в Италию», – сказал Тарамаско.

Информацию подтвердил и агент футболиста Флавио Перчман, который сказал, что для перехода клиента в ЦСКА всё было готово, но в дело вмешалась бюрократия. По словам агента, «Болонья» сработала оперативно и быстро провернула сделку.