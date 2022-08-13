Алдонин оценил шансы ЦСКА в матче с «Зенитом»

Экс-футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался относительно предстоящего поединка между петербургским «Зенитом» и «армейцами».

«Допускаю, что ЦСКА не проиграет. ЦСКА способен доставить массу неудобств «Зениту». Они здорово начали чемпионат», - передают слова Алдонина «Известия».

Поединок между «Зенитом» и ЦСКА состоится в Санкт-Петербурге сегодня, 13 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

После четырех туров питерцы занимают четвертое место в турнирной таблице, а москвичи идут первыми.