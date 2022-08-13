Пономарёв разочарован поражением ЦСКА

В центральном матче пятого тура российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» реабилитировался за ничью в Грозном, переиграв в прямом поединке одного из главных своих конкурентов - ЦСКА.

У армейцев была возможность уйти от поражения, однако на 80-й минуте гол Никиты Ермакова был отменен. Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал итоги игры, выразив разочарование финальным результатом.

- Конечно, разочарование есть. В первом тайме мы всю середину поля отдали «Зениту» и все сломалось. Во втором тайме все здорово поменялось. Провал в первом тайме сильно повлиял, но проиграли достойно, - цитирует Пономарева издание «Спорт-экспресс».

В шестом туре российского чемпионата Премьер-лиги ЦСКА сыграет дома с «Ахматом».