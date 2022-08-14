ЦСКА намекнул на то, что Кукуян должен был удалить Барриоса с поля

В центральном матче пятого тура Премьер-лиги России «Зенит» обыграл ЦСКА со счётом 2:1. У московской команды остались вопросы к арбитру Павлу Кукуяну. В своём телеграм-канале «армейцы» показали фотографию эпизода, в котором хавбек питерцев Вилмар Барриос хватает за шею Кирилла Набабкина. ЦСКА явно намекает на то, что судья должен был удалить колумбийца с поля.

«Ку-ку, поиграем?» - так начинается подпись ЦСКА к фото. Судя по всему, москвичи обыграли фамилию главного рефери матча. «Представьте, что вы судья, и видите этот эпизод. Какую карточку вы бы показали Барриосу за этот удушающий?» - вопрошают «армейцы».

Далее с чётко ощущающейся иронией ЦСКА даёт правильный ответ: по жёлтой карточке игрокам.

«За то, что чуть не сломал руку сопернику своей мощной шеей», - иронично поясняют «армейцы» решение Кукуяна по предупреждению для Набабкина.