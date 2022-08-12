Футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на пятый тур РПЛ.

- В пятом туре будут две топ-игры: «Зенит» - ЦСКА и «Спартак» - «Сочи». Какие ожидания от этих встреч?

- У «Сочи» поменялся тренер, и во что команда будет играть – неизвестно. А что касается матча «Зенит» - ЦСКА, то у питерцев лучше подбор футболистов, несмотря на то, что кто-то из-за травм пропустил встречу. Плюс они играют дома.

- Мы видим, что на старте сезона «Зенит» допускает осечки. Ожидаете чего-то подобного и в субботу?

- Прошло всего четыре тура, и потом питерцы два раза сыграли вничью. И не важно, с какими соперниками. Просто был момент недооценки и недонастроя. Такое бывает у всех команд. Если один игрок выпадает, уже не очень хорошо, а если больше, тем более. Просто надо разбираться, и тренерский штаб должен сделать выводы.

- Почему не верите в ЦСКА? Команда показывает хороший футбол на старте сезона.

- Я просто сказал, что «Зенит» будет фаворитом, потому что играет дома при своих болельщиках. Плюс команда уже теряла очки, и дальше нельзя этого делать, иначе потихоньку начнет отставать. Они должны собраться. А «армейцы» – это та команда, которую «Зенит» не может недооценить. Поэтому будет играть в полную силу.

- У «Зенита» много кадровых проблем. Не сыграют Одоевский, Кузяев, под вопросомМантуан, травмирован Клаудиньо. Как оцените потери?

- Ничего страшного не вижу. Там есть, кому играть.

- ЦСКА забил уже 11 мячей. Можно ожидать много голов в этом матче?

- Это как пойдет. Бывает, что пять раз ударили и пять раз забили. А бывает, пятнадцать раз ударил и ни разу даже в створ ворот не попал. Или мячи в штангу попадают. Сложно предсказать результат, потому что обе команды очень хотят выиграть, и каждый будет дуть в свою дудку. Тот, кто первый ошибется, – будет в догоняющих. А когда проигрываешь – надо открываться, идти ва-банк. А хорошая команда может этим воспользоваться.

- Что касается игры «Спартак» - «Сочи», здесь какие видите расклады? «Сочи» - неудобный для «Спартака» соперник. В прошлом сезоне «красно-белые» в матчах с южанами не взяли ни одного очка.

- «Спартак» сделает выводы из матчей прошлого сезона. Но у команды новый тренер, и у него будут свои требования. Перестройка – это не всегда хорошо. Тем более что будут играть с амбициозной командой. В этом матче я бы поставил на ничью.

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- Еще один интересный матч – «Динамо» - Краснодар». Здесь фаворит очевиден?

- Да. Потому что «Динамо» играет дома. «Краснодар» - молодая команда, главное, чтобы у хозяев не было недооценки. В клубе тоже новый тренер, и он начинает меняться. После матча в одном из интервью прочитал, что после 1:0 «Динамо» стало играть по счету, отдало пространство. А сколько моментов «Крылья Советов» создали и просто не реализовали их? А хорошая команда может их использовать. Но молодость – это нестабильность. Хотя она может и выше головы прыгнуть. По уровню мастерства, опыту и сыгранности «бело-голубые» выглядят предпочтительнее.

- В матче «Локомотив» - «Крылья Советов» могут быть неожиданности?

- «Локомотив» здорово буксанул. Трудно сказать, как все сложится. Всем нужны очки на старте, чтобы определиться, за что бороться. Если хозяева снова потеряют очки, то поезд будет уже отрываться.

- Удивлены таким стартом «Локомотива»?

- Не у всех ладится начало чемпионата. «Урал» уже тренера поменял. Никто не хочет вылетать, поэтому уже после четырех туров делают такие перестановки.

- Нет ощущения, что следующая тренерская отставка может быть в «Локомотиве»?

- Может быть в любом клубе. У нас ведь как: проиграл два матча, и уже начинаются разговоры, подбирают новые кандидатуры на тренерскую должность.

Елена Григорьевская