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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов посетовал на судейство

13 Августа 2022 • 20:45 Комментировать
Зенит
2:1
ЦСКА Москва
окончен

В центральном матче пятого тура российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» реабилитировался за ничью в Грозном, переиграв в прямом поединке одного из главных своих конкурентов - ЦСКА. У армейцев была возможность избежать поражения, однако на 80-й минуте гол Никиты Ермакова был отменен.

Наставник ЦСКА Владимир Федотов дал понять, что считает судейство одной из причин неудачного результата.

- Во втором тайме переломили игру заменами, игра стала похожа на наш футбол. Мы забили гол, но его отменили по причине вне игры. Хотя линий нет и, на наш взгляд, одни видят вне игры, а вторые не видят. Все могло сложиться благоприятнее, - цитирует Федотова издание «Спорт-экспресс».

В шестом туре российского чемпионата Премьер-лиги ЦСКА сыграет дома с «Ахматом».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Владимир Федотов
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