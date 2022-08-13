​Кержаков, Бакаев и Сергеев – в основе «Зенита» на матч с ЦСКА

Главный матч пятого тура Российской премьер-лиги пройдёт в Санкт-Петербурге, где «Зенит» примет ЦСКА. Наставник питерской команды Сергей Семак включил в стартовый состав своей команды таких игроков:

Кержаков, Сантос, Ловрен, Родригао, Сутормин, Бакаев, Мостовой, Барриос, Вендел, Сергеев, Малком.

Отметим, что за «Зенит» не сыграют дисквалифицированный Даниил Одоевский и травмированный Клаудиньо.

Стартовый свисток на «Газпром Арене» футболисты и зрители услышат в пять часов вечера по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате, которую организует портал LiveResult.

На текущий момент ЦСКА имеет в своём активе десять очков, а «Зенит» - восемь.