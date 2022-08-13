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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Безуглов рассказал о состоянии некоторых игроков ЦСКА

13 Августа 2022 • 16:58 Комментировать
Зенит
1:0
ЦСКА Москва
1.55 4.50 5.60
перерыв

Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов поделился информацией о состоянии некоторых футболистов перед матчем пятого тура с «Зенитом».

Безуглов сказал пресс-службе своего клуба о том, что у Ивана Облякова и Хорхе Карраскаля присутствовали небольшие проблемы, которые были решены благодаря отличной работе медицинского штаба и профессионализму игроков. При этом Бруно Фукс остался в Москве для набора кондиций.  

Отметим, что Обляков и Карраскаль не попали в стартовый состав на матч пятого тура Российской премьер-лиги против «Зенита», который пройдет сегодня, 13 августа, в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Эдуард Безуглов Иван Обляков Хорхе Карраскаль Бруно Фукс
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ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
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