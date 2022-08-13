Масалитин: «Во втором тайме пошла другая игра»

В центральном матче пятого тура российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» реабилитировался за ничью в Грозном, переиграв в прямом поединке одного из главных своих конкурентов - ЦСКА. Бывший голеадор московского клуба Валерий Масалитин поделился своим мнением о прошедшем матче. Он считает, что замены во втором тайме изменили характер игры.

- В первом тайме у «Зенита» было безоговорочное преимущество. У ЦСКА вообще ничего не получалось. Во втором тайме с выходом Карраскаля пошла совсем другая игра. Осталось двоякое чувство, при нормальном судействе ЦСКА мог добыть ничью, - заявил Масалитин в эфире телеканала Матч ТВ.

В шестом туре российского чемпионата Премьер-лиги ЦСКА сыграет с «Ахматом».