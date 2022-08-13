Хусаинов высказал своё мнение по поводу отменённого гола ЦСКА

В центральном матче пятого тура российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» реабилитировался за ничью в Грозном, переиграв в прямом поединке одного из главных своих конкурентов - ЦСКА. У армейцев была возможность уйти от поражения, однако на 80-й минуте гол Никиты Ермакова был отменен.

Известный экс-арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал этот эпизод, заявив, что арбитр принял неправильное решение - гол нужно было засчитывать.

- Я даже не могу назвать эту ситуацию спорной. Мне кажется, что это был чистый игровой эпизод. Гол нужно было засчитывать. Решение было принято из-за цвета футболки, а не по футбольным правилам. Такие эпизоды должны оцениваться в пользу атаки, - цитирует Хусаинова издание «Спорт-экспресс».