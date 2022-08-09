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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кучаев вдохновляется примером Варди

09 Августа 2022 • 02:01 Комментировать
Зенит
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ЦСКА Москва
1.53 4.40 5.70
13.08 17:00

Хавбек московского ЦСКА Константин Кучаев назвал имя одного из своих кумиров - оказалось, что это нападающий английского «Лестера» Джейми Варди, который взорвался в сезоне, когда «Лестер» сенсационно выиграл чемпионат Англии. Кучаев считает, что Варди прекрасно показал - показать себя можно и в продвинутом с точки зрения футбола возрасте.

- Для меня всегда пример — Варди, который заиграл в 29 лет. Просто нельзя никогда бросать руки. Что бы у тебя ни происходило, как бы плохо ни складывалось — не бросай, занимайся, работай, и все будет нормально, - цитирует Кучаева Sport24.

В следующем, пятом туре российского чемпионата Премьер-лиги ЦСКА сразится с действующим чемпионом «Зенитом».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Джейми Варди Константин Кучаев
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