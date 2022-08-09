Кучаев вдохновляется примером Варди

Хавбек московского ЦСКА Константин Кучаев назвал имя одного из своих кумиров - оказалось, что это нападающий английского «Лестера» Джейми Варди, который взорвался в сезоне, когда «Лестер» сенсационно выиграл чемпионат Англии. Кучаев считает, что Варди прекрасно показал - показать себя можно и в продвинутом с точки зрения футбола возрасте.

- Для меня всегда пример — Варди, который заиграл в 29 лет. Просто нельзя никогда бросать руки. Что бы у тебя ни происходило, как бы плохо ни складывалось — не бросай, занимайся, работай, и все будет нормально, - цитирует Кучаева Sport24.

В следующем, пятом туре российского чемпионата Премьер-лиги ЦСКА сразится с действующим чемпионом «Зенитом».