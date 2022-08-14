Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на слова защитника Деяна Ловрена в адрес своего одноклубника Андрея Мостового.

«Это некрасиво со стороны Ловрена. Взрослый, опытный футболист… Можно любые моменты лично обсудить в тренировочном процессе. Я не знаю, для чего он это сделал. Но со стороны опытного человека такие действия делать не нужно. Тем более, на показ для какой-то цели… Я думаю, что они решат этот вопрос, но в любом случае Мостовой и Ловрен заинтриговали общественность», — сказал Деменко.

Напомним, что ранее комментарий к публикации Ловрена оставил атакующий хавбек «Зенита» Андрей Мостовой.

«Спасибо за хорошие пасы», — написал Мостовой, добавив несколько смайлов.

Ловрен в ответ буквально послал своего одноклубника. Он написал несколько русских слов английскими буквами.

«Иди на *** [мужской половой орган], ***** [блин]», — ответил Ловрен.