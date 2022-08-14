Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко - о выпаде Ловрена в адрес Мостового: «Они разберутся, но в любом случае, заинтересовали общественность» эксклюзив

14 Августа 2022 • 16:00 Комментировать (3)
Зенит
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на слова защитника Деяна Ловрена в адрес своего одноклубника Андрея Мостового.  

«Это некрасиво со стороны Ловрена. Взрослый, опытный футболист… Можно любые моменты лично обсудить в тренировочном процессе. Я не знаю, для чего он это сделал. Но со стороны опытного человека такие действия делать не нужно. Тем более, на показ для какой-то цели… Я думаю, что они решат этот вопрос, но в любом случае Мостовой и Ловрен заинтриговали общественность», — сказал Деменко.

Напомним, что ранее комментарий к публикации Ловрена оставил атакующий хавбек «Зенита» Андрей Мостовой.

«Спасибо за хорошие пасы», — написал Мостовой, добавив несколько смайлов.

Ловрен в ответ буквально послал своего одноклубника. Он написал несколько русских слов английскими буквами.

«Иди на *** [мужской половой орган], *****  [блин]», — ответил Ловрен.

 


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Максим Деменко Деян Ловрен РПЛ Андрей Мостовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Химки 1:3 Ахмат
14.08  17:30 Пари НН ... Ростов
14.08  17:30 Оренбург ... Торпедо Москва
14.08  20:00 Спартак Москва ... Сочи 1.93 3.85 3.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Августа
16:25 · Россия. Премьер-лига
«Химки» отыграли один гол в матче с «Ахматом»
16:17 · Россия. Премьер-лига
Идову заявил, когда сможет выйти на поле
15:57 · Россия. Премьер-лига
Широков — о матче «Спартак» - «Сочи»: «Трудно сказать, кто фаворит»
15:52 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» забил «Химкам» ещё один гол
15:49 · Россия. Премьер-лига
Погребняк — о матче «Зенит» - ЦСКА: Мы увидели крутой футбол
15:38 · Россия. Премьер-лига
Тихонов — о матче «Спартак» - «Сочи»: Предвкушаю классный футбол
15:30 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: Абаскаль ставит комбинационный футбол «Спартаку»
15:22 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» повёл в матче с «Химками» уже на 14-й минуте
15:14 · Россия. Премьер-лига
Сперцян заявил, что «Краснодар» готов к борьбе с «Зенитом» 1
15:00 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Вместе с «Химками» работали на предсезонке и видели уровень игроков»
14:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Карраскаля рассказал, зачем игрок летал в Турцию
14:53 · Россия. Премьер-лига
Писарев: «Переговоры шли недолго, где-то в течение 10 дней мы пришли к решению»
14:44 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Сочи» - первая серьёзная проверка для «Спартака»
14:29 · Россия. Премьер-лига
«Химки» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 2
14:27 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» ответили на вопрос о возможном подписании Дзюбы
Все новости
Рекомендуем