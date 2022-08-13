Мантуан: «Стадион «Зенита» – лучший из тех, где я бывал»

Новичок петербургского «Зенита» Густаво Мантуан заявил, что «Газпром Арена» является лучшим стадионом, где он когда-либо бывал. Напомним, что «сине-бело-голубые» недавно подписали бразильца на правах аренды из «Коринтианса».

«Это определённо лучший стадион из тех, на которых я когда-либо бывал. Не терпится там поскорее сыграть», – сказал Мантуан в интервью Sport 24.

Сегодня «Зенит» в 17:00 по московскому времени сыграет у себя дома с ЦСКА, который в данный момент лидирует в Российской премьер-лиге. В случае победы «сине-бело-голубые» будут опережать «армейцев» на один пункт.