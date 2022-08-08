Семшов назвал игрока «Зенита», который заменит Клаудиньо

Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Игорь Семшов высказался о травме бразильского хавбека Клаудиньо. Он рассказал, кто из игроков может заменить легионера.

«Для «Зенита» Клаудиньо - это потеря. Пора Бакаеву о себе заявить. Его время на адаптацию в уже прошло. Ставлю на то, что он заменит Клаудиньо», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Напомним, что Бакаев пополнил ряды петербургского коллектива этим летом, перейдя из московского «Спартака» в статусе свободного агента. В нынешнем розыгрыше РПЛ он принял участие в четырех матчах, отметившись одним забитым мячом.

Следующий поединок «Зенит» сыграет против ЦСКА в субботу, 13 августа.