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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семшов назвал игрока «Зенита», который заменит Клаудиньо

08 Августа 2022 • 06:31 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
1.48 4.70 6.10
13.08 17:00

Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Игорь Семшов высказался о травме бразильского хавбека Клаудиньо. Он рассказал, кто из игроков может заменить легионера.

«Для «Зенита» Клаудиньо - это потеря. Пора Бакаеву о себе заявить. Его время на адаптацию в уже прошло. Ставлю на то, что он заменит Клаудиньо», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Напомним, что Бакаев пополнил ряды петербургского коллектива этим летом, перейдя из московского «Спартака» в статусе свободного агента. В нынешнем розыгрыше РПЛ он принял участие в четырех матчах, отметившись одним забитым мячом.

Следующий поединок «Зенит» сыграет против ЦСКА в субботу, 13 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Зенит Михаил Бакаев Клаудиньо
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ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
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