Семак: «Хороший матч»

В центральном матче пятого тура российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» реабилитировался за ничью в Грозном, переиграв в прямом поединке одного из главных своих конкурентов - ЦСКА.

Наставник питерского клуба Сергей Семак прокомментировал итоги матча, выразив удовлетворение первым таймом и итоговым результатом своих футболистов.

- Хороший матч, особенно первый тайм — и по созданным моментам, и по движению. Во втором тайме фрагментарно ЦСКА больше контролировал мяч, чем в первом тайме, - цитирует Семака издание «Спорт-экспресс».

В шестом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Зенит» примет дома московское «Торпедо».