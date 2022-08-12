Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Зенитом» и «армейцами».

«Непредсказуемый матч нас ждёт, но очень интересно. Фаворит чемпионата играет против лидера чемпионата. ЦСКА сейчас показывает атакующий интересный футбол, который нравится зрителям и приносит результат. Но фаворит в этом матче, естественно, «Зенит». Питерцы после ошибки в Грозном будут мотивированны. «Зенит» будет играть при своих болельщиках, плюс ЦСКА - хороший раздражитель.

Можно сказать, что эта игра покажет, на что способен ЦСКА в этом сезоне. Стоит отметить, что «Зенит» уже не первый сезон играет таким составом. У него все в порядке. В этом плане ЦСКА явно проигрывает. У «армейцев» команда только создаётся. Есть у ЦСКА проблемы в защите. Также полузащита проседает, когда соперник начинает играть более агрессивно. Посмотрим, какие будут перестройки. Возможно, новая тактика будет. Федотов знает, как обыгрывать «Зенит», он делал это с «Сочи». У «Зенита» сзади есть огрехи, которыми можно пользоваться. Посмотрим, как этими минусами воспользуется атакующая линия ЦСКА.

Для ЦСКА это будет одна из определяющих игр. Этот матч покажет, как команде надо развиваться дальше. Жду интересный матч. Главное, чтобы в игру не вмешивались судейские казусы. Они не дают командам реализовать свой потенциал. Бывают матчи, когда на первый план выходят недопонимания судейских решений. Ломать игру не надо. «Зенит» дома всем показывает, кто в этом чемпионате фаворит. Всех ставит на место. Посмотрим, как ЦСКА будет выглядеть на фоне этого домашнего «Зенита», который рвет и мечет», - сказал Масалитин.

Старт главного матча дня - в 17:00.