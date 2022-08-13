Ловрен: Сегодня мы заслужили победу над ЦСКА

Защитник «Зенита» Деян Ловрен подвёл итоги матча пятого тура РПЛ с ЦСКА.

«Две хорошие команды, ЦСКА заслужило быть на первом месте до игры. В защите и атаке играют качественно. Сегодня мы заслужили победу, показали характер», — передает слова Ловрена «Чемпионат».

Ловрен в текущем сезоне принял участие в трех матчах РПЛ, в которых не отметился результативным действиями.

«Зенит» одержал победу в центральном матче пятого тура Российской премьер-лиги над ЦСКА со счетом 2:1. Эта победа позволила «сине-бело-голубым» возглавить турнирную таблицу, набрав 11 очков. В следующем туре «Зенит» встретится с «Торпедо», игра пройдет 21 августа в 17:30 по мск.