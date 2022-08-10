Радимов поделился мнением о том, как отсутствие Одоевского и Клаудиньо скажется на игре «Зенита» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ, в котором «сине-бело-голубые» примут на своём поле нынешнего лидера чемпионата России ЦСКА.

Специалист считает, что потеря вратаря команды Даниила Одоевского не станет серьёзной проблемой для «Зенита», так как его легко сможет заменить Михаил Кержаков. А вот травма полузащитника Клаудиньо, по мнению Радимова, может стать для питерского коллектива непростым испытанием.

«Клаудиньо — это потеря для «Зенита». Потому то в прошлом году его признали лучшим игроком сезона по разным версиям. Это раз, а второе — мы видим, как бразилец выглядит в составе петербургской команды — креатив во многом исходит от него. В-третьих, он на ходу, у него есть игровая практика в отличии от Ерохина, Сергеева или Бакаева», — приводит слова Радимова Metaratings.

В текущем сезоне 25-летний полузащитник провёл за Зенит» пять матчей, отметившись в них одним голом и тремя результативными передачами.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится 13 августа. Начало — в 17:00 по московскому времени.