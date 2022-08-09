Мостовой посетовал, что его никто не приглашал на матч легенд «Зенита» и «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» и российской сборной Александр Мостовой пояснил, почему не принимал участия в матче легенд питерского «Зенита» и московского «Спартака». По его словам, причина банальна - не было приглашения на эту игру, которая прошла месяц тому назад.

- Мне никто ничего не писал, не отправлял. Что значит приглашали? Меня никто не приглашал, - цитирует Мостового издание «Спорт-экспресс».

После четырех туров начавшегося чемпионата российской Премьер-лиги московский «Спартак» лидирует в турнирной таблице, имея на счету на два очка больше, нежели питерский «Зенит».