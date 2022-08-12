ЦСКА не взял Фукса на матч с «Зенитом»

Пресс-служба ЦСКА обнародовала список игроков, которые отправятся в Санкт-Петербург на матч пятого тура Премьер-лиги против «Зенита». В списке не оказалось защитника Бруно Фукса, возобновившего занятия в общей группе в начале недели.

Решение не брать Бруно Фукса на матч принял тренерский штаб ЦСКА. Связано это с тем, что бразилец только недавно начал заниматься в общей группе, и ему ещё нужно время для набора кондиций. Фукс остался в Москве и будет тренироваться.

Интересно, что Бруно Фукс несколько часов назад заявил о том, что «Зенит» можно и нужно обыгрывать.

Матч «Зенит» - ЦСКА стартует 13 августа в 17:00 по московскому времени.