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ЦСКА не взял Фукса на матч с «Зенитом»

12 Августа 2022 • 16:29 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
1.57 4.50 5.20
13.08 17:00

Пресс-служба ЦСКА обнародовала список игроков, которые отправятся в Санкт-Петербург на матч пятого тура Премьер-лиги против «Зенита». В списке не оказалось защитника Бруно Фукса, возобновившего занятия в общей группе в начале недели.

Решение не брать Бруно Фукса на матч принял тренерский штаб ЦСКА. Связано это с тем, что бразилец только недавно начал заниматься в общей группе, и ему ещё нужно время для набора кондиций. Фукс остался в Москве и будет тренироваться.

Интересно, что Бруно Фукс несколько часов назад заявил о том, что «Зенит» можно и нужно обыгрывать.

Матч «Зенит» - ЦСКА стартует 13 августа в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бруно Фукс
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13.08  17:00 Зенит ... ЦСКА Москва 1.57 4.50 5.20
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