Газзаев считает заслуженной победу «Зенита»

В центральном матче пятого тура российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» реабилитировался за ничью в Грозном, переиграв в прямом поединке одного из главных своих конкурентов - ЦСКА.

У армейцев была возможность избежать поражения, однако на 80-й минуте гол Никиты Ермакова был отменен. Тем не менее, известный специалист и бывший футболист Валерий Газзаев считает заслуженной победу питерского клуба.

- Я думаю, что победа «Зенита» была закономерна. В первом тайме мы видели подавляющее преимущество «Зенита», а во втором ЦСКА чуть выправил игру, но исполнительское мастерство игроков «Зенита» позволило добиться результата. Тяжелая победа, но заслуженная, - цитирует специалиста новостное агентство ТАСС.

В шестом туре российского чемпионата Премьер-лиги ЦСКА сыграет дома с «Ахматом».