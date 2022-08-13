Мостовой — о победе «Зенита» над ЦСКА: Ничего удивительного, но вопрос о чемпионстве не снят

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА (2:1) в матче пятого тура РПЛ.

«Ничего удивительного. Пока есть Мантуан, Малком, Вендел, всегда так будет», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Эксперт отметил, что вопрос о чемпионстве еще не решен, завтра, 14 августа, «Спартак» обыграет «Сочи» и выйдет на чистое первое место, «красно-белые» будут в тройке, все решится в очных встречах между «Зенитом», ЦСКА и «Спартаком».

«Сине-бело-голубые» после победы над ЦСКА возглавили турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 11 очков. «Спартак» находится на второй строчке, имея 10 баллов и игру в запасе.