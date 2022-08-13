У Пономарёва нет претензий к судейству

В центральном матче пятого тура российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» реабилитировался за ничью в Грозном, переиграв в прямом поединке одного из главных своих конкурентов - ЦСКА. У армейцев была возможность уйти от поражения, однако на 80-й минуте гол Никиты Ермакова был отменен.

Тем не менее, бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев не имеет претензий к судейству, к тому же, он считает, что вся борьба в чемпионате еще впереди.

- Вопросы к судейству? Нет, все было по делу. Можно ли конкурировать с таким «Зенитом»? Конечно! Всего пятый тур сыграли. Вся борьба еще впереди, - цитирует Пономарева издание «Спорт-экспресс».

В шестом туре российского чемпионата Премьер-лиги ЦСКА сыграет дома с «Ахматом».