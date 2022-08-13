Семшов считает бразильских игроков главным фактором победы «Зенита»

В центральном матче пятого тура российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» реабилитировался за ничью в Грозном, переиграв в прямом поединке одного из главных своих конкурентов - ЦСКА.

Бывший полузащитник Игорь Семшов, который в своей карьере успел поиграть как за «Зенит», так и за ЦСКА, считает, что главным фактором стало мастерство бразильских игроков питерского клуба.

- На итоге матча сказалось мастерство бразильцев из «Зенита», Мантуан нанес красивый удар, который было невозможно взять. Игра удалась, «Зенита» крайне важно было одержать победу, так как ранее они теряли очки, - цитирует Семшова новостное агентство ТАСС.

В следующем, шестом туре РПЛ «Зенит» примет дома московское «Торпедо».