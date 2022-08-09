Карраскаль — лучший игрок июля в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль признан лучшим игроком команды за июль. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «армейского» клуба. По итогам опросов, которые были проведены в социальных сетях, Карраскаль набрал 15 371 голосов, второе место занял голкипер команды Игорь Акинфеев (6 946), замкнул тройку полузащитник Бактиёр Зайнутдинов (1 345).

В текущем сезоне 24-летний колумбиец принял участие в четырех матчах Российской премьер-лиги, в которых забил три мяча и записал в свой актив две результативные передачи.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав десять очков после четырех туров.