Агент Мантуана рассказал о готовности игрока в преддверии матча с ЦСКА

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, прокомментировал состояние своего клиента.

«Густаво готов выйти на поле, но у меня нет информации о том, готов ли он отыграть весь матч», — цитирует Гарсию «РБ Спорт».

Напомним, 21-летний бразилец перебрался в «Зенит» из «Коринтианса» на правах аренды в текущее трансферное окно. Отметим, что «сине-бело-голубые» имеют право на выкуп футболиста после окончания аренды. В текущем сезоне игрок еще на поле не появлялся. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость Мантуана составляет полтора миллиона евро.