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Агент Мантуана рассказал о готовности игрока в преддверии матча с ЦСКА

10 Августа 2022 • 17:57 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
1.53 4.50 5.60
13.08 17:00

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, прокомментировал состояние своего клиента.

«Густаво готов выйти на поле, но у меня нет информации о том, готов ли он отыграть весь матч», — цитирует Гарсию «РБ Спорт».

Напомним, 21-летний бразилец перебрался в «Зенит» из «Коринтианса» на правах аренды в текущее трансферное окно. Отметим, что «сине-бело-голубые» имеют право на выкуп футболиста после окончания аренды. В текущем сезоне игрок еще на поле не появлялся. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость Мантуана составляет полтора миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Луис Фернандо Гарсия Густаво Мантуан
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ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
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