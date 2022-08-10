Пономарёв: «Головин в ЦСКА? Это не в его интересах»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что полузащитнику «Монако» Александру Головину нужно покинуть клуб.

«Вернуться в ЦСКА? Это не в его интересах. Александр давно перерос уровень «армейской» команды. Лучше перейти в более солидный клуб, чем «Монако», — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

Эксперт сказал, что Головину стоит попробовать себя в Италии или Германии, там футбол интереснее и жестче, чем во Франции.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в двух матчах во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями.

Напомним, «Монако» уступил «ПСВ» (2:3) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов и покинул турнир.